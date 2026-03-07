Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Mart 2026 Cumartesi günü için hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde sıcaklıkların azalması beklenirken kar, sağanak, fırtına ve çığ uyarıları peş peşe geldi. 6 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması beklenirken, yağışlı sistem etkisini artırıyor.
Kar yağışı beklenen iller
Tahminlere göre, özellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Doğu Anadolu geneli ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Sağanak yağış uyarısı
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç), Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik uyarılar
MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı üç ana başlıkta uyarıda bulundu:
Kuvvetli Yağış: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına dikkat!
Kuvvetli Rüzgar: Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye ulaşacak. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı tedbirli olunmalı.
Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski üst seviyede.