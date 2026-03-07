Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor!

Meteorolojik uyarılar

MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı üç ana başlıkta uyarıda bulundu:

Kuvvetli Yağış: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına dikkat!



Kuvvetli Rüzgar: Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye ulaşacak. Çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı tedbirli olunmalı.



Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli kesimlerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riski üst seviyede.