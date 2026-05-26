Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs Salı günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Mayıs Salı günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde hayatı olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
26 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları