Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı: Fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgar hızının saatte 70 km'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor..
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
15 Ağustos Cuma günü hava durumu tahmin haritası