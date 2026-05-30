Meteoroloji'den üç bölgeye sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in kıyı şeridinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için ise saatte 60 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkisini gösterecek.

Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişim yaşanmayacak.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları

