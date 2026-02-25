Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava hakimiyeti başlıyor... Cuma gününe kadar batıdan doğuya kar ve sağanak alarmı verilirken, Batı Karadeniz'de fırtına hızı 70 km'yi bulacak. Sıcaklıklar 6 derece birden düşerken, çığ ve buzlanma riski için uyarılar peş peşe geldi. Ancak hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru yükselmeye başlayacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önce kış ardından bahar geliyor...
Kış mevsimi Mart kapıya dayanmışken etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Van dışındaki tüm illerimizde yağışlı bir hava hakim olacak. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar özellikle iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece birden azalıyor.
Hafta ortasından itibaren bazı bölgelerde yağışların şiddetini artırması bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Beklenen Yerler: Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı.
Yağışlar kıyılarda sağanak şeklinde görülürken; iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde dik yamaçlara sahip bölgeler için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı. Gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre batı ve orta Karadeniz’de kuzeyli rüzgarların hızı saatte 50-70 km’ye ulaşacak.