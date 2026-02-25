Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi

Yağışlar kıyılarda sağanak şeklinde görülürken; iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde dik yamaçlara sahip bölgeler için çığ ve kar erimesi uyarısı yapıldı. Gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ulaşımı olumsuz etkileyebilir.