Mevsimler değişti, Türkiye'nin eşsiz lezzeti tam 3 ay erken ''merhaba'' dedi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde doğanın dengesini şaşırtan bir olay yaşandı. Normal şartlarda haziran sonu ile temmuz başında meyve vermesi beklenen karayemiş (taflan) ağacı, mart ayında meyvelerini vererek görenleri hayretler içinde bıraktı.
Kaynak: İHA
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde normal şartlarda haziran sonu ile temmuz başında meyve vermesi gereken karayemiş (taflan) ağacının, ilkbahar mevsiminde ürün vermesi dikkat çekti.
Mevsiminden yaklaşık 3 ay önce meyve veren ağaç, mahalle sakinlerinin ve yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetişen koyu mor renge sahip karayemiş meyvesi, antioksidan açısından zengin yapısıyla da öne çıkıyor.
Hem taze olarak tüketilebilen, hem de turşu ve reçel yapımında kullanılan karayemiş, sağlık açısından da faydalı bir meyve olarak biliniyor.
