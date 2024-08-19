Mevsimleri unutun... Uzmanlar uyardı: Ani ve aşırı hava olaylarına hazır olun

Antarktika'nın tam üzerinde hem yüzey hem de yüksek atmosferde dinamik kökenli bir yüksek basınç bulunduğunu kaydeden Türkeş, şöyle devam etti:

"Bu hava olayı Antarktika'da yüzeyden yüksek atmosfere kadar yani yer yüzünden 9-10 kilometre yukarıya kadar oldukça kalın, yüksek basınç koşullarının oluşmasına neden olmuş. Bu dinamik kökenli yüksek basınçlar içinde alçalıcı hava akımları var.