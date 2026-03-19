Mezarlıkta dijital dönem! Bayram öncesi karekodlu mezar taşlarıyla görüntülü ziyaretler başladı

Kentte kabir bakım hizmeti sunan, Antalya Mermerciler Karocular ve Alçıcılar Odası Başkanı da olan Mehmet Çetin, bayram öncesi mezar bakımına olan talebin her geçen yıl arttığını söyledi. 2008 yılında Türkiye'nin ilk mezar bakım şirketini kurduklarını belirten Çetin, özellikle Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Bayram dönemlerinin kendileri için en yoğun zamanlar olduğunu belirten Çetin, "Özel günlerde özellikle bayramlarda, kandillerde, vefat eden kişinin doğum günü ya da ölüm yıl dönümünde mezar bakımı ve çiçeklendirme yapıyoruz. Bayram yaklaşmadan önce ciddi bir yoğunluk oluşuyor, bazen telefonlara yetişemiyoruz" dedi.