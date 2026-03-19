Mezarlıkta dijital dönem! Bayram öncesi karekodlu mezar taşlarıyla görüntülü ziyaretler başladı
Antalya'da mezar bakım hizmeti veren Mehmet Çetin, gelişen teknolojiyle birlikte kabir ziyaretlerinin şekil değiştirdiğini açıkladı. Şehir dışında olup bayramda gelemeyenler için "görüntülü arama" ile mezar ziyareti yaptırılırken, yeni nesil mezar taşlarına eklenen "karekod" sayesinde vefat eden kişinin hayat hikayesi, sevdiği müzikler ve dualar tek tıkla ekrana geliyor.
Kentte kabir bakım hizmeti sunan, Antalya Mermerciler Karocular ve Alçıcılar Odası Başkanı da olan Mehmet Çetin, bayram öncesi mezar bakımına olan talebin her geçen yıl arttığını söyledi. 2008 yılında Türkiye'nin ilk mezar bakım şirketini kurduklarını belirten Çetin, özellikle Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Bayram dönemlerinin kendileri için en yoğun zamanlar olduğunu belirten Çetin, "Özel günlerde özellikle bayramlarda, kandillerde, vefat eden kişinin doğum günü ya da ölüm yıl dönümünde mezar bakımı ve çiçeklendirme yapıyoruz. Bayram yaklaşmadan önce ciddi bir yoğunluk oluşuyor, bazen telefonlara yetişemiyoruz" dedi.
Mezar bakımının sanıldığından daha kapsamlı bir hizmet olduğunu vurgulayan Çetin, "İnsanlar mezar bakımını sadece sulama sanıyor. Oysa mermerin parlatılması, baş taşı yazılarının yenilenmesi, toprağın doldurulması, çiçeklendirme gibi birçok işlem yapıyoruz. Hepsini yapıp mezarı tertemiz şekilde teslim ediyoruz" diye konuştu.
Gelişen teknolojiyle hizmetin de değiştiğini söyleyen Çetin, "Artık insanlar bize telefondan ulaşıyor. Mezarı temizleyip çiçeklendirdikten sonra fotoğraf gönderiyoruz. Bazen görüntülü arama da yapıyoruz. Uzakta olup gelemeyen insanlar mezarı bu şekilde ziyaret ediyor. Görüntülü aramada dua eden, duygulanan insanlar oluyor" dedi.