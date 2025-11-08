Mimar Sinan'ın eseriydi... İstanbul'un yarım asırlık tarihi E-5'in yanında çukura terk edildi

Haramidere Köprüsü hakkında bilgi veren Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Tarihi Haramidere Köprüsü'nün önünde bulunmaktayız. Bu köprü, altından geçen Harami deresinden ismini almaktadır. Yaptıran kişi Topkapı Sarayı Kapı ağası Yakup Ağa'dır ve Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Köprünün yaşının 470-500 yıllık olduğu düşünülmektedir. Köprü yıllar içerisinde bakımsız durumda kalmış. Son dönemlerde ise 1980'li yıllarda arkamızda bulunan E-5 yolunun yapılmasından dolayı bu kavşak noktasında kalmıştır. İnsan erişimine kapanmıştır. Köprünün insan erişimine açılması lazım. Yapılacak alt ve üst geçitle beraber insanlar rahatça bu köprüye ulaşım sağlayabilir. Köprüde 69 ile 75 metre arasında bir ölçü var. Birkaç kaynakta değişiyor ama daha çok 75 metre olduğu yazıyor. Köprünün genişliği 6 ile 7 metre arasında ve ayaklar ise 3 metre. Ortasında 3 tane büyük gözü var. Ortadaki en büyük gözü 8,8 metre uzunluğunda. Diğer gözler de 7,9 metre. Bir dalgakıran var. Eğer derede çok yağış olduğunda, su çok geliyorsa dalganın kırılması için ayaklara dalgakıran yapılmış" ifadelerini kullandı.