Mısır Çarşısı'na yılbaşı akını... Çerez fiyatları el yakıyor

'YILBAŞINDAN DOLAYI TURİZM BİRAZ CANLANDI SON 3-4 GÜNDE'

Hatice Bezal, lüks karışımların 3 bin lirayı aşacağını ifade ederek, "Eskisi gibi değil eski müşterileri, eski işleri arıyoruz. Fiyatlarımız çok arttığı için alışveriş de ona göre düştü maalesef. Geçmiş senelerde kuruyemişler çok satılırdı şimdi herkes onu almak istemiyor daha ekonomik davranmak istiyor. Kuruyemişlerde yüzde 100 oynayan ürünler var. Çoğu üründe de böyle, yüzde 80- yüzde 100 oynadı maalesef. Kokteyli bin liradan aşağı bulamazsınız onda da ucuz ürün olması gerekiyor leblebi gibi. Daha lüks bir karışıma çıkarsanız 3 bin, 3 bin 500 lirayı bulur. Fıstık olur, kaju olur, onları koyarsanız kilosu 3 bini de geçer. Turizm biraz canlandı son 3-4 günde herhalde yılbaşından dolayı. Onlar da daha çok hediyelik lokum, tatlı onlara daha çok yöneliyorlar, yerli söylüyorsanız yerliler kuruyemiş almıyor" dedi.

'YILBAŞI İÇİN EN ÇOK ÇİKOLATA, ÇEREZ VE LOKUM GİDİYOR'

Muhammed Fatih Avcı, bu dönemlerde baharat satışlarının düştüğü vurgulayarak, "Müşteri yoğunluğu şu anda geçen haftalara göre biraz daha iyi ama turistler yine de pazarlıkta bir numaralar. 1 kilo karışık kuruyemişimiz 2 bin 2 bin 500 lira arasında oynuyor ama bu turistlere göre tabi. Çerezlerde Antep fıstığını 3 bin 800'e satıyorsak geçen sene 2 bin 800'e satıyorduk. Geçen yıl lokum 900 liraydı şu an bin 180 lira. Yılbaşı için en çok çikolata, çerez ve lokum gidiyor. Turistler tabi çay da alıyor, bitki çayları. Baharat satışları düşüyor ama çerezler, çikolatalar, lokumlar, en çok tatlı ürünler gidiyor" ifadelerini kullandı.