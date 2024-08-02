Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü

Ağzı açık şekilde bulunan ve bu nedenle "çığlık atan kadın" diye nitelendirilen mumya üzerinde gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan son incelemeler, kadının ölmeden önce acı çektiğini ve mumyalandığı esnada kadavra spazmı yaşadığını ortaya koydu.