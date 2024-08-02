  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü

Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü

Mısır'da 3 bin 500 yıl önce ölen "çığlık atan kadının" son nefesini acı içinde verdiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü - Resim: 1

Mısır'daki araştırmacılar, 1935'teki arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve 3 bin 500 yıl önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen kadının neden çığlık atarak öldüğüne dair yeni bulgulara ulaştı. 

1 / 8
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü - Resim: 2

Ağzı açık şekilde bulunan ve bu nedenle "çığlık atan kadın" diye nitelendirilen mumya üzerinde gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan son incelemeler, kadının ölmeden önce acı çektiğini ve mumyalandığı esnada kadavra spazmı yaşadığını ortaya koydu. 

2 / 8
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü - Resim: 3

Kahire Üniversitesinden Dr. Sahar Saleem, "Çığlık atan yüz ifadesi, kadının acı veya ızdıraptan öldüğünü gösteren bir kadavra spazmı olarak okunabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

3 / 8
Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü - Resim: 4

Kadavra spazmının şiddetli ölümlerle bağlantılı olduğunu belirten Saleem, çığlık atan kadın mumyasının ölüm ve mumyalanma şekliyle "gerçek bir zaman kapsülü" olduğunu ifade etti. 

4 / 8