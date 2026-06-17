NASA ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' demişti: Salda Gölü'ne ziyaretçi kotası geliyor

Beyaz Adalar Bölgesinde Kuma Basmak Yasak

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde sahilde kuma basmanın, göle girmenin yasak olduğuna dikkati çeken Turan, "Beyaz Adalar bölgesinde bilim merkezimiz bulunuyor. Öğrenciler, akademisyenler tarafından bilimsel faaliyetler yapılıyor. Gelen turistleri iyi şekilde ağırlamak ve gölümüzü korumak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Kaymakamlık tarafından çeşitli önlemler aldık. Atlı birliklerimiz göreve başladı. Jandarmamızın elektrikli botu var. AFAD görev yapıyor. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an, her şeye müdahale edecek durumdayız" dedi.