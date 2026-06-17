NASA ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' demişti: Salda Gölü'ne ziyaretçi kotası geliyor
Burdur Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, NASA'nın "Ayakkabıyla bile girilmemeli" dediği Salda Gölü için tarihi bir karar alındığını duyurdu. Mars'taki Jezero kraterine benzeyen ve geçen yıl 450 bin kişiyi ağırlayan göle, doğasını korumak amacıyla yıllık 600 bin ziyaretçi kotası getirildi.
NASA'nın Mars'taki Jezero kraterine benzettiği ve korunması için küresel çapta hassasiyet gösterilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne ziyaretçi kotası getiriliyor. Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, eşsiz doğasıyla dikkat çeken gölün yıllık taşıma kapasitesinin 600 bin olduğunu belirterek, bu rakamın üzerinde turist kabul edilmeyeceğini ve tüm planlamaların bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.
Yaz döneminde bölgede alınan tedbirler ve yeni uygulamalar hakkında Halk Plajı'nda açıklamalarda bulunan Kaymakam Mustafa Turan, Salda Gölü'nün dünyaca ünlü ve eşsiz bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz yıl bölgede 450 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Turan, doğal dengenin bozulmaması adına radikal bir adım attıklarını vurgulayarak, "Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın. 600 binin üzerine turist almayacağız. Ona göre planlama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bilim Turizmi" Ön Planda: Ağustos'ta Meteor Yağmuru Şöleni
Salda Gölü, artık sadece bir tatil rotası değil, aynı zamanda küresel bir akademik araştırma merkezi konumuna yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Burdur Valiliği himayesinde düzenlenen 'Bilim Günleri' etkinliğinin dünya çapında ses getirdiğini aktaran Turan, Türkiye'den ve yurt dışından gelen bilim insanlarıyla birlikte gökyüzü gözlemleri yaptıklarını belirtti. Bu yıl ziyaretçi sayısında artış beklediklerini söyleyen Kaymakam Turan, Ağustos ayında Salda Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'meteor yağmuru izleme' etkinliğiyle bilim turizmine ivme kazandıracaklarının müjdesini verdi.
Beyaz Adalar Bölgesinde Kuma Basmak Yasak
Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde sahilde kuma basmanın, göle girmenin yasak olduğuna dikkati çeken Turan, "Beyaz Adalar bölgesinde bilim merkezimiz bulunuyor. Öğrenciler, akademisyenler tarafından bilimsel faaliyetler yapılıyor. Gelen turistleri iyi şekilde ağırlamak ve gölümüzü korumak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Kaymakamlık tarafından çeşitli önlemler aldık. Atlı birliklerimiz göreve başladı. Jandarmamızın elektrikli botu var. AFAD görev yapıyor. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an, her şeye müdahale edecek durumdayız" dedi.