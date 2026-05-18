Ne Antalya ne Muğla... Bayram tatili öncesi otellerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

"Yükselen bir yıldız"

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, kente yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Son zamanlarda Mardin'in yıldızı ciddi bir şekilde parlamaktadır. Gerek ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, gerek dizilerin çekimleriyle beraber çok ciddi talepler almaya başladık. Şu an özellikle 9 günlük tatilde inanılmaz bir talep oluştu. Mardin yükselen bir yıldız. Hem kültürü, hem gastronomisi, hem inanç turizmi açısından şu anda en gözde illerden bir tanesidir. Hatta ‘Turizm Başkenti’ diye adlandırılır, Mardin. O açıdan her sezonumuz çok güzel ve verimli geçiyor. Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok iyi benimsiyorlar ve Mardin'in kültürünü, sanatını ve gastronomisini ciddi bir şekilde beğeniyorlar. Bayram münasebetiyle 9 günlük tatilde şu anda otellerde doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı. Kesinleşmemiş rezervasyonlarımız da var. Kesinleşmiş rezervasyonlarımız şu anda yüzde 95. Bu yüzden gelecek misafirlerimizin mutlaka bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.