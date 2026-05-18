Ne Antalya ne Muğla... Bayram tatili öncesi otellerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı
9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Mardin'deki otellerde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'in de etkisiyle 22 bin yatak kapasiteli tarihi kentte rezervasyonlar patladı.
Yaklaşan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde, Türkiye'nin inanç, kültür ve gastronomi başkenti Mardin tarihi bir ziyaretçi akınına uğruyor. 60'ı aşkın oteli ve 22 bin yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan kentte, bayram rezervasyonlarındaki doluluk oranı şimdiden yüzde 95 seviyelerine ulaşmış durumda.
"Uzak Şehir" etkisi
Son yıllarda camileri, kiliseleri, medreseleri ve taşın oya gibi işlendiği tarihi evleriyle cazibe merkezi haline gelen Mardin, televizyon dünyasının da etkisiyle altın çağını yaşıyor. Özellikle her pazartesi ekranlara gelen ‘Uzak Şehir’ dizisinin kentte çekilmesi, izleyicilerin rotasını doğrudan Mardin'e çevirmeye başladı.
"Yükselen bir yıldız"
Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, kente yoğun ilgi olduğunu belirterek, “Son zamanlarda Mardin'in yıldızı ciddi bir şekilde parlamaktadır. Gerek ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, gerek dizilerin çekimleriyle beraber çok ciddi talepler almaya başladık. Şu an özellikle 9 günlük tatilde inanılmaz bir talep oluştu. Mardin yükselen bir yıldız. Hem kültürü, hem gastronomisi, hem inanç turizmi açısından şu anda en gözde illerden bir tanesidir. Hatta ‘Turizm Başkenti’ diye adlandırılır, Mardin. O açıdan her sezonumuz çok güzel ve verimli geçiyor. Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok iyi benimsiyorlar ve Mardin'in kültürünü, sanatını ve gastronomisini ciddi bir şekilde beğeniyorlar. Bayram münasebetiyle 9 günlük tatilde şu anda otellerde doluluk oranı yüzde 95'lere ulaştı. Kesinleşmemiş rezervasyonlarımız da var. Kesinleşmiş rezervasyonlarımız şu anda yüzde 95. Bu yüzden gelecek misafirlerimizin mutlaka bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.
Ankara’dan gelerek tarihi kenti gezen Elif Gülben, Mardin’i çok beğendiğini ifade ederek, “Mardin, herkesin görmesi ve gelmesi gereken bir yer. Masalsı bir şehir. Taşların ayrı bir dili var, gümüşlerin ayrı bir dili var. Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık. Daha ötesi yok. Mardin, herkesin mutlaka hayatında bir defa bile olması görmesi gereken bir şehir” dedi. (DHA)