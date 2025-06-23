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Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor

Dünyada kendi kendini temizleyen nadir körfezlerden biri olan Saros Körfezi, Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa'dan gelen tatilcilerin gözdesi haline geldi.

Kaynak: İHA
Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor - Resim: 1

Türkiye'nin en temiz denizlerinden biri olarak bilinen Saros Körfezi, her yıl Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa'dan gelen misafirlerin akınına uğruyor.

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Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor - Resim: 2

Bölgeyi tercih eden komşu ülke vatandaşları, körfezin temizliğini ve doğallığına hayran kaldıklarını belirtiyor. 

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Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor - Resim: 3

Bölge esnafı ve tatilciler, Saros Körfezi'nin temiz denizi, uygun fiyatlı tatil imkânı ve sakinliğiyle önümüzdeki yıllarda daha da popüler hale geleceğini belirtti.

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Ne Bodrum, ne Çeşme... Gurbetçiler, Bulgar ve Yunan tatilciler buraya akın ediyor - Resim: 4

Bölgedeki işletmeciler, Saros Körfezi'nin dünyanın en temiz ikinci körfezi olduğunu vurgulayarak, özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin Saros'u çok iyi tanıdığını ve sık sık tercih ettiğini ifade etti.

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