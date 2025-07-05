Ne döviz, ne borsa, ne altın ne de arsa... İşte kimsenin aklına gelmeyen yatırım yöntemi

Satış fiyatları da kıyafetin özelliğine göre değişiyor: 50 bin TL'ye de satılıyor, 100 bin TL'ye de. Ama bütçesi daha dar olanlar için kiralık parçalar oldukça cazip. Modacı Filiz Çekil "Her keseye uygun kıyafet dikiyorum, burada şahane modelleri uygun fiyatlarla giyme imkânı buluyorlar" diyor. Bu girişim, modanın sadece bir tüketim değil, aynı zamanda bir üretim ve paylaşım alanı olabileceğini kanıtlıyor. Gelinlikten abiyeye, düğünden sahneye kadar uzanan hikaye sayesinde birçok kadın hem hayalindeki kıyafeti giyiyor hem de emekli maaşı alır gibi sabit bir gelir elde ediyor. Sanatçılara bile kıyafet diktiğini aktar Çekil, "İstanbul'dan Ankara'dan geliyorlar. Edirne'den kalkıp geliyorlar bana kıyafet diktirmek için. Burada otelde kalıyorlar. kıyafet bitince alıp geri dönüyorlar. Çoluk çocuk geliyorlar kıyafet bitene kadar otelde kalıyorlar. Bitince teslim alıp gidiyorlar. İşi bitince kıyafet kiralanmak üzere tekrar bana geri geliyor. Sanat camiasından henüz kıyafet kiralayan çıkmadı. Onlar daha çok diktiriyorlar. Onların kendilerine özel dikimlerimiz oluyor" diye konuştu.