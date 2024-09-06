Ne Ege, ne Akdeniz, ne de Karadeniz.... Türkiye'de tatilin yeni adresi burası oldu

Yeni tatil anlayışının özellikle aileler ve arkadaş grupları arasında yaygınlaştığını belirten Gençtürk, “Özellikle aileler, çocuklarıyla daha rahat vakit geçirebilecekleri, kendilerine özel alanlarda konaklamayı tercih ediyor. Aynı şekilde arkadaş grupları da bu tür villalarda hem birlikte vakit geçirme hem de bireysel alanlarında dinlenme imkanı buluyorlar. Müstakil villaların sunduğu olanaklar, 5 yıldızlı otellerle yarışır nitelikte. Bu villalar, tatilcilere 5 yıldızlı otel konforunu sunarken, aynı zamanda özgürlük ve mahremiyet sağlıyor. Kendi havuzunuzda yüzebilir, kendi bahçenizde dinlenebilir ve dilediğiniz zaman dışarı çıkmadan tatilinizi sürdürebilirsiniz” diye konuştu.