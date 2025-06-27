Nefes aldırmayan sıcaklara yağmur molası... Bu gece başlayacak, haftaya kadar sürecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olan ve yer yer 50 derece olarak hissedilen kavurucu sıcaklara yağış molası geliyor... İşte hafta sonu ve gelecek hafta yağış beklenen illerimiz ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahmin haritaları...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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Ancak kavurucu sıcakların ardından hafta sonu Marmara Bölgesi'nde yağışlarla başlayacak. Marmara Bölgesi'nde başlayacak yağışların İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri'ni de etkisi altına alması bekleniyor.
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