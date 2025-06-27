Nefes aldırmayan sıcaklara yağmur molası... Bu gece başlayacak, haftaya kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.