Nefes borusu tıkanan küçük kızı restoran çalışanı Heimlich manevrası kurtardı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde korku dolu anlar yaşandı! Ailesiyle yemek yiyen küçük bir kızın nefes borusuna yemek kaçmasıyla bir anda ortalık karıştı. Ailenin çaresiz kaldığı o kritik saniyelerde devreye giren bir restoran çalışanı, doğru zamanda ve doğru teknikle yaptığı Heimlich manevrası sayesinde küçük kızı boğulmaktan son anda kurtardı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir yaşam mücadelesi verildi. Duaçınarı Mahallesi'ndeki işletmede ailesiyle keyifli bir yemek yiyen küçük kız, bir anda nefes alamamaya başladı. Yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan lokma nedeniyle morarmaya başlayan çocuğun durumunu gören ailesi, panik içerisinde ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermeyince restoranda çığlık sesleri yükseldi. Bu sırada masaların arasından hızla yetişen ve Heimlich manevrası eğitimi aldığı öğrenilen bir restoran çalışanı, durumu hemen kontrol altına aldı.
Soğukkanlılığını koruyan çalışan, küçük kızı arkasından kavrayarak doğru basınçla Heimlich manevrasını uyguladı. Birkaç saniye süren müdahalenin ardından nefes borusunu tıkayan yemek parçası dışarı fırlatıldı. Küçük kızın yeniden derin bir nefes almasıyla restorandaki gergin bekleyiş, yerini büyük bir sevinç ve gözyaşlarına bıraktı.
Olay sonrası rahat bir nefes alan aile, çocuklarının hayatını kurtaran çalışana teşekkürlerini sundu. Yaşanan bu olay, toplu kullanım alanlarında ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Restoran içerisindeki kısa süreli panik, başarılı müdahale sayesinde mutlu sonla bitti.