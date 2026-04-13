Nisan ayında akılalmaz manzara: Burası ne Sibirya ne de Kutuplar... Burası Türkiye!
Türkiye baharı beklerken Bitlis kara teslim oldu! Nisan ayında etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Kentte, bu kış yağan karda toplam kar kalınlığı 9,5 metreyi aşarken ekipler yolları açmak için seferber oldu. Meteoroloji’den gelen "çığ ve heyelan" uyarısı ise endişe yarattı.
Kaynak: DHA / İHA
Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
1 / 29
Karla birlikte ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
2 / 29
Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3 / 29
Kış mevsiminin sert geçtiği Bitlis'te bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığı 9,5 metreyi aşarken, nisan ayında da kar yağışı bölgeyi terk etmedi.
4 / 29