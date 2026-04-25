Nisan ayında kar sürprizi: Bir ilimiz kara gömüldü, kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Kars’ın dondurucu soğuklarıyla ünlü ilçesi Sarıkamış’ta, bahar mevsiminin gelmesi beklenirken kış şartları yeniden hakim oldu. Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi adeta beyaz bir örtüyle kapladı. İlçe merkezinde yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Sarıkamış’ta ağaçlar, araçlar ve çatılar karla kaplanırken, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve çevre köy yollarında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
