O Çanakkale'nin unutulan kahramanı: Tek başına Fransız denizaltısını esir alan Müstecip Onbaşı!
Çanakkale Savaşları'nın 111. yılında, tarihin tozlu raflarından çıkan muazzam bir kahramanlık hikayesi: Bursalı Müstecip Onbaşı! Komutanından izinsiz ateşlediği sahra topuyla Fransızların dev denizaltısı 'Turquoise'yi periskopundan vuran, 27 mürettebatı esir alan ve ele geçirilen denizaltıya adı verilen o gizli kahraman...
Kaynak: DHA
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, Seyit Onbaşı ve Yahya Çavuş gibi isimlerin yanında adı daha az anılan ancak dünya harp tarihine geçen bir kahraman yeniden gündemde: Müstecip Onbaşı (Kılıçaslan).
Bursa Yenişehirli Müstecip, 1915 yılının 30 Ekim’ini 31 Ekim’e bağlayan sabaha karşı Akbaş mevkisinde nöbet tutarken, boğazın serin sularında bir periskop fark etti.
Fransızların meşhur 'Turquoise' denizaltısı sinsice ilerliyordu. Müstecip, komutanının uzakta olmasını fırsat bilip inisiyatif alarak 7,5’luk sahra topunun başına geçti.
İki isabetli atışla dev denizaltıyı periskopundan vurdu. Görme kabiliyetini yitiren denizaltı karaya oturmak zorunda kaldı.
