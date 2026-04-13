O çocuklarını her gün onlarca metre sırtında taşımak zorunda... Nedeni ise kahretti!
Hakkari Yüksekova’da karların erimesiyle ortaya çıkan altyapı çilesi, bir babanın fedakarlığına dönüştü! Bir vatandaş evinin önünde biriken dev su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu tam 1 aydır her gün sırtında okula taşıyor. Gölete dönen yollarda çocuklarının eğitimden geri kalmaması için 100 metrelik suyun içinden geçen babanın feryadı yürekleri yaktı.
Kaynak: DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu Yeni Mahalle’de bazı noktalar suyla doldu.
Mahallede yaşayan Cengiz Dilce, evinin önündeki su birikintisi nedeniyle 2 çocuğunu yaklaşık 1 aydır her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.
İlçede etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonucu altyapının yetersiz olduğu alanlarda su birikintileri oluştu.
Özellikle Yeni Mahalle’de birçok evin önü suyla kaplanırken, bazı kişiler evlerinden çıkmakta güçlük çekti.
