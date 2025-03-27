O Trakya'nın 68 yaşındaki uçan amcası: Kuşbaşı kuzey Ege ondan sorulur
Edirneli 68 yaşındaki ve 15 yıllık paramotor pilotu uçuş sırasında kamerasıyla Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi, yerleşim bölgeleri, köy ve beldeleri görüntüleyerek hem paramotor sporunun tanıtımını yapıyor hem de bölgenin görsel arşivini tutuyor.
Trakya’da birçok yerde paramotor uçuşları gerçekleştiren Yılmaz Özkaya, çektiği görüntüleri arşivlemenin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.
Özkaya’nın paylaşımları çok sayıda görüntülenme, beğeni ve yorum alıyor. Özkaya’nın çektiği görüntüler, zaman zaman yerel ve ulusal basında da haberlere konu oluyor.
Yılmaz Özkaya, 15 yıldır uçuş sırasında gördüklerini kamerasıyla kaydettiğini belirterek, “Keşan ilçesinde yaşadığımız için Saros Körfezi kıyıları bizim için nimet. Çok iyi bir imkan. Körfeze çok yakınız. Gelibolu’dan, Enez’e kadar olan kıyılarında uçuş yapıyorum. Güzel bir coğrafya. Benim dikkatimi çeken, ilgi göreceğini tahmin ettiğim görüntüler çekerek sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniliyor. İnsanlar gidemedikleri yerleri görüyorlar. Köylerini, beldelerini, plajları havadan görüyorlar. Yaza ve kışa göre değişiklikler oluyor. Yazın kuruyan ve tuzla kaplanan bir göl, kışa girdiğimizde suyla doluyor. Bölgenin tanıtımı oluyor. Ayrıca 15 yıldır çektiğim görüntülerle bölgenin havadan görüntülerinin yer aldığı bir arşiv hazırladım" dedi.
Kurumların yıl dönümleri nedeniyle de özel paramotor uçuşları gerçekleştirdiğini ifade eden Özkaya, "Paramotorla flama veya bayrak açmak güzel bir görüntü oluşturuyor. Belli yıl dönümlerinde, belli özel günlerde, bazen siyasi, bazen de ticari tanıtımlar için talep ediyorlar, hava uygunsa da uçuşu gerçekleştiriyoruz. Flama veya Türk bayrağı açarak değişik yerlerde uçuyoruz. Bir görsellik oluyor. İnsanların da hoşuna gidiyor" diye konuştu.