O Trakya'nın 68 yaşındaki uçan amcası: Kuşbaşı kuzey Ege ondan sorulur

Yılmaz Özkaya, 15 yıldır uçuş sırasında gördüklerini kamerasıyla kaydettiğini belirterek, “Keşan ilçesinde yaşadığımız için Saros Körfezi kıyıları bizim için nimet. Çok iyi bir imkan. Körfeze çok yakınız. Gelibolu’dan, Enez’e kadar olan kıyılarında uçuş yapıyorum. Güzel bir coğrafya. Benim dikkatimi çeken, ilgi göreceğini tahmin ettiğim görüntüler çekerek sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniliyor. İnsanlar gidemedikleri yerleri görüyorlar. Köylerini, beldelerini, plajları havadan görüyorlar. Yaza ve kışa göre değişiklikler oluyor. Yazın kuruyan ve tuzla kaplanan bir göl, kışa girdiğimizde suyla doluyor. Bölgenin tanıtımı oluyor. Ayrıca 15 yıldır çektiğim görüntülerle bölgenin havadan görüntülerinin yer aldığı bir arşiv hazırladım" dedi.