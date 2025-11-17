O Türkiye'nin en aykırı muhtarı: 55 yıldır tersine yaşıyor

Askerde olan bir tanıdığına tersten mektup yazıp gönderdiğini de anlatan Kavaklı, "Mektubu alınca önce ne olduğunu anlayamamış. Daha sonra yaklaşık iki saatte okuyabilmiş" ifadelerini kullandı.

İlhan Kavaklı'nın eşi Ahmet Kavaklı ise eşinin tersten konuşmasına ilk yıllarda anlam veremediğini söyleyerek, "Başlarda ne dediğini anlamıyordum. Zamanla bazı kelimeleri çözmeye başladım. Beni çağırırken ya da bir şey istediğinde tersten konuşuyordu. Her dediğini anlamasam da bazılarını artık çözebiliyorum" diye konuştu.