O Türkiye'nin en küçük çobanı: Sadece 3 yaşında...
Eskişehir’de kuzuların arasında kalan minik çocuğun babasına verdiği "Kuzular beni yiyorlar" cevabı gülümsetti.
Kaynak: İHA
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, çiftçilik ve hayvancılık yaparak hayatını sürdürüyor. Topkaya’nın minik Yusuf Alp isimli 3 yaşındaki oğlunun başına geçtiğimiz günlerde tebessüm ettiren bir olay geldi.
Koyunlarını ağıla süren Orhun Topkaya’nın oğlunun etrafını çeviren kuzular, 24 Kasım’da 3 yaşına basan Yusuf Alp’in elindeki simitten parça koparıp, çocuğun yüzünü yaladı.
O anları kaydeden babası Orhun Topkaya ise kahkahalar içinde kaldı. Oğluna, "Kuzular ne yapıyor sana?" sorusuna minik Alp, "Kuzular beni yiyorlar" cevabını vermesi yüzleri gülümsetti.
