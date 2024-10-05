Önce İstanbul, şimdi de İzmir... Bir cennet daha yok oldu

İzmir'in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bu yıl bölgede yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı. Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.