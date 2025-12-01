Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.