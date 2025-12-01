  1. Anasayfa
  4. Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemiz bu hafta 4 mevsimi peş peşe yaşayacak. Bir tarafta yağmurlar diğer tarafta kar ardından ise yazdan kalma güneşli bir hava bizi bekliyor...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

