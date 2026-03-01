Onları ne soğuk ne de kar yağışı durdurabildi... Mineralli gölde şifa aradılar
Erzincan’da dondurucu kış şartlarına meydan okuyan doğaseverler, eksi 5 derece soğukta kendilerini mineralli sulara bıraktı. O anlar fotoğrafçı Emrah Karakoç tarafından görüntülendi.
Erzincan’da kış mevsiminin sert yüzü etkisini sürdürürken, kentten gelen görüntüler şaşırttı. 3 doğasever, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölge halkı arasında mineralli yapısıyla bilinen Beytahtı Gölü'nde yüzdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, Erzincan-Kemah kara yolunun 14’üncü kilometresinde yer alan ve halk arasında mineralli yapısıyla bilinen Beytahtı Gölü’nün bazı hastalıklara iyi geldiği öne sürülüyor.
Yaz aylarında serin, kış aylarında çevresine göre daha ılık olmasıyla dikkat çeken göle gezmeye giden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zafer Küçüksu, fotoğrafçı Emrah Karakoç ve esnaf Cengiz Urtekin soğuk havaya aldırmadan mineralli suya girdi.
Karla kaplı arazinin ortasındaki gölde yüzen grup, o anları dronla kayda aldı. (DHA)