Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti
Uzun yıllar farklı şirketlerde mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 6 Ağustos’ta ABD'de Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası’nın etrafını 5 saat 50 dakikada yüzerek geçen ilk Türk oldu.
10 yıl öce başladığı yüzmede yeni bir başarıya imza attı. 6 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası’nın etrafını 5 saat 50 dakikada yüzerek geçen ilk Türk oldu. Amerikan Deniz Kuvvetleri askerlerinin de eğitim aldıkları adanın etrafını yüzerken yaşadıklarını anlatan Tandoğan, "Heyecanlı ve zorlayıcıydı. Adanın etrafı 18.6 kilometreydi. Yüzerken su 15 dereceye kadar düştü. 15 derecede vücut hipotermiye girebilir çünkü kendini ısıtamıyor. Isınamayınca kasılmalar ve titremeler başlıyor. Sizi sudan çıkarmazlarsa bu hayatınızı kaybetmeye kadar gidiyor” dedi. Sıradaki hedefinin Afrika'da bulunan Malawi Gölü'nde yüzmek olduğunu ifade eden Tandoğan, "Hiçbir şey başlamak için geç değil" mesajı verdi.
Küçük yaştan itibaren yüzmeye merakı olan Ragıp Vural Tandoğan, önce Kabataş Erkek Lisesi'ni ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İş yoğunluğu nedeniyle spordan uzaklaşan Tandoğan, işlerini yerine koyunca kilo vermek ve daha sağlıklı yaşamak için tekrar yüzmeye başladı. Arkadaşlarının da cesaretlendirmeyle uluslararası yarışmalara da katılan Tandoğan 10 yılda 9 farklı maratonda başarı elde etti.
Yüzmekten büyük zevk aldığını ifade eden Tandoğan, “En başta sevmek lazım. Ben yüzmeyi çocukluğumdan beri çok seviyorum. Bir şeyleri başarmak en büyük mutluluk. Önce 3 kilometreyle başladım, 5-10 kilometre derken 44 kilometrelere kadar geldim” diye konuştu.
Daha önce 9 uluslararası maratona katıldığını ifade eden Tandoğan, bu maratonları şöyle sıraladı:
“İlk olarak 2016 yılında Cebelitarık Boğazı'nı geçtim. Yaklaşık 15-16 kilometreydi. Daha sonra aynı yıl 30 Ağustos’ta Manş Tüneli'ni yüzdüm. Daha sonra Catalina Kanalı, Manhattan Boğazı, Anacapa Adası, Tahoe Gölü gibi yerlerde yüzdüm. Bu senede Coronado Adası’nı yüzdüm. Yurt dışında toplam 9 tane uluslararası maratonda yer aldım.”