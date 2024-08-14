Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti

10 yıl öce başladığı yüzmede yeni bir başarıya imza attı. 6 Ağustos’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Coronado Adası’nın etrafını 5 saat 50 dakikada yüzerek geçen ilk Türk oldu. Amerikan Deniz Kuvvetleri askerlerinin de eğitim aldıkları adanın etrafını yüzerken yaşadıklarını anlatan Tandoğan, "Heyecanlı ve zorlayıcıydı. Adanın etrafı 18.6 kilometreydi. Yüzerken su 15 dereceye kadar düştü. 15 derecede vücut hipotermiye girebilir çünkü kendini ısıtamıyor. Isınamayınca kasılmalar ve titremeler başlıyor. Sizi sudan çıkarmazlarsa bu hayatınızı kaybetmeye kadar gidiyor” dedi. Sıradaki hedefinin Afrika'da bulunan Malawi Gölü'nde yüzmek olduğunu ifade eden Tandoğan, "Hiçbir şey başlamak için geç değil" mesajı verdi.