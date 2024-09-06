Osmanlı döneminden kalan pazar yeri ortaya çıktı

OSMANLI'NIN TİCARET ALANI İLE KARŞILAŞTIK

Yapılan arkeolojik kazılarda her geçen gün yeni bilgilere ulaştıklarını anlatan Prof. Dr. Baş Terzioğlu, burada bir ticaret alanı ile karşılaştıklarını söyledi. Alanda, taş döşeli yollarla birbirine bağlanan dikdörtgen ve kare mekanların oluşturduğu belli bir seviyeye kadar taş duvarlarla örülü mekanların ortaya çıkarıldığını anlatan Prof. Dr. Terzioğlu, bunun yanı sıra çok çeşitli buluntu guruplarıyla karşılaştıklarını belirterek, "Bu buluntu grupları özellikle bulunduğumuz düzeyin katmanın düzeyi hakkında bize bilgi veriyor. Hem de burada yaşayan insanların ne kadar çeşitli bir ticari ve sosyal hayatlarının olduğunu da gösteriyor. Buluntu gruplarına baktığımızda en ilgi çekici gruplardan biri, aslında burası koca bir şehir yani eski Van'ın geçmişinin yaşandığı şehir. Burada su sistemine yönelik pişmiş toprak künklerle kurulan ve kentin iskan eden insanlar tarafından kullanıldığı bilinen su sistemleri, taş lavabolar, pekmez üretiminde kullanıldığını düşündüğümüz taş oluklar ortaya çıktı" dedi.