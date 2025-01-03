Otoparkta İngilizce taciz kamerada: ''Oh baby, I love you. You love me baby?''

Olayla ilgili bir video çeken S.R. yaşananları anlatarak, "Arkadaşlarımla yılbaşı gecesini Galataport’ta kutladık. Kutladıktan sonra biz otoparktan çıkmaya çalışıyorduk. Araba sürücüsü de bizim bir bayan arkadaşımızdı. Ben arabanın arkasında oturuyordum. Önde de iki bayan arkadaşımız oturuyordu. Biz tabelaları takip ederek sıraya girdik. Zaten sırada çok araba vardı bekliyorduk. O anda bir araba ters yönden sıramıza girmeye çalıştı. Biz zaten ona yol verecektik. Sürücü arkadaşımız bunu sakince halledecekti. Ancak gelen araçtaki kadın sürücü bize sürekli bağırıyor ve hakaret ediyordu. Bende o sırada onu uyardım. Bu kadar bağırmanız gerekmiyor, sakin olun dedim" dedi.