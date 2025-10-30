Pastırma sıcakları buraya uğramadı: Tipiye yakalandılar!
Türkiye genelinde bugün itibariyle hava sıcaklıkları yükselirken, Doğu Anadolu'nda mevsim normallerinin altına düştü. Erzurum ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA
Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'nun birçok kentinde, dün sağanak etkili oldu. Kent merkezlerinde aralıklarla yağmur sürerken, yüksek kesimlerde yağış yerini kara bıraktı.
3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı'nda yoğun kar ve tipi etkili olurken, Palandöken'e çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı.
Kars'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düştüğü kent merkezinde sürücüler, araçlarının üzerini battaniyelerle örttü.
BÖLGEDE SICAKLIK DEĞERLERİ
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, dün gece en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece ile Ardahan Göle'de ölçüldü.
