Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor

Türkiye genelinde son birkaç gündür etkili olan yazdan kalma günler önümüzdeki birkaç gün daha devam edecek. Ancak Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftada özellikle batı ve kuzey illerimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. 

1 / 11
Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor - Resim: 2

Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2 / 11
Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor - Resim: 3

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

3 / 11
Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor - Resim: 4

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 4 Kasım Salı günü itibariyle yağışlı hava geri dönüyor. 

4 / 11