Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor
Kütahyalı bir girişimci ABD'de Katz olarak bilinen Pastrami etli sandviçleriyle fenomene dönüştü. İşletmeci artık sosyal medyada bir anda gündem olan Pastrami için taleplere yetişemiyor..
Kütahya'da Yılmaz Demirdöğen, ABD’nin New York kentinde 'Katz' olarak bilinen 'Pastrami' etli sandviçleri Kütahya'daki işletmesinde kendi yöntemiyle hazırlayarak satışa çıkardı.
Etin hazırlandığı görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından taleplere yetişemediklerini ifade eden Demirdöğen, “Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Sosyal medyada ilgi görmesinin sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyada ilgi görünce de haliyle merak edildi” dedi.
Kütahya’da restoran işletmecisi Yılmaz Demirdöğen, 15 yıl önce gittiği Amerika’da gördüğü 'Katz' olarak bilinen etli sandviç Pastrami’yi, Türk mutfağına uyarladı.başarılı da olduk” diye konuştu.
Restoran açan Demirdöğen, 18 günde hazırlanan etin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı.