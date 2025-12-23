Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor

Etin hazırlandığı görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından taleplere yetişemediklerini ifade eden Demirdöğen, “Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Sosyal medyada ilgi görmesinin sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyada ilgi görünce de haliyle merak edildi” dedi.