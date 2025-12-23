  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor!

Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor

Kütahyalı bir girişimci ABD'de Katz olarak bilinen Pastrami etli sandviçleriyle fenomene dönüştü. İşletmeci artık sosyal medyada bir anda gündem olan Pastrami için taleplere yetişemiyor..

Kaynak: DHA
Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor - Resim: 1

Kütahya'da Yılmaz Demirdöğen, ABD’nin New York kentinde 'Katz' olarak bilinen 'Pastrami' etli sandviçleri Kütahya'daki işletmesinde kendi yöntemiyle hazırlayarak satışa çıkardı. 

1 / 12
Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor - Resim: 2

Etin hazırlandığı görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından taleplere yetişemediklerini ifade eden Demirdöğen, “Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Sosyal medyada ilgi görmesinin sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyada ilgi görünce de haliyle merak edildi” dedi.

2 / 12
Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor - Resim: 3

Kütahya’da restoran işletmecisi Yılmaz Demirdöğen, 15 yıl önce gittiği Amerika’da gördüğü 'Katz' olarak bilinen etli sandviç Pastrami’yi, Türk mutfağına uyarladı.başarılı da olduk” diye konuştu.

3 / 12
Pastrami çılgınlığı sosyal medyada fenomen oldu, artık taleplere yetişemiyor - Resim: 4

Restoran açan Demirdöğen, 18 günde hazırlanan etin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. 

4 / 12