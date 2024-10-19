Pes! 4'üncü yüzyıldan kalma tarihin üzerini mozaikle kapattılar

Kilisenin 'naos' (ana) kısmında bulunan 'amona'ya (görünmeyen yaratıcı güç) rastlandı ve 1970'lerde atılan şap zemin döşemesi kaldırıldıktan sonra da altında ne olduğuna yönelik kazı çalışmasında, erken döneme, yani kilisenin 4'üncü yüzyıl dönemine ait zemin döşeme ortaya çıktı.Prof. Dr. Osman Eravşar, o dönem buna ilişkin, Aslında yaşadığı dönemin zemini burası ve kuvvetle muhtemel Aziz Nikolaos'un ayağının bastığı zemin döşemesinden bahsediyoruz. Bu son derece önemli bir keşif, o döneme ait ilk bulgu. Dolayısıyla bu kilisenin mimarlık tarihi ve onun ikonografik değerini bir nebze daha artıracak bir keşif olarak görüyoruz. Bunun üzeri belirli bir teknikle kapatılacak ve sergilemeye hazır hale getirilecek değerlendirmesinde bulundu.