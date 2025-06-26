Pilot turistlerin de tatil rotası Türkiye oldu.... Kendi uçaklarıyla geliyorlar...

Avrupa'da son yıllarda sportif uçakla seyahatin arttığına değinen Ertem, "Sportif uçaklar daha uygun fiyata olmaya başladı. Az yakıt tüketimi var ve uzun menzilli. Gündoğumumunda Almanya'dan çıkıyorsunuz, güneş batmadan Antalya'ya inebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Uçaklar 2 kişilik. Türkiye için büyük bir şans. Gelenlerin ortalama 800 ila 1000 avro günlük harcaması var. Kira, yakıt, iniş, kalkış parası, konaklama yeme- içme gibi masraflarla turistlerin harcaması çok fazla oluyor. Diğer turistlerden 4 ya da 5 kat fazla para harcanıyor. Türkiye'de turizm çeşitliliği açısında önemli bir sektör. Turizme ek gelir kaynağı olacak. Avrupa'da 160 binden fazla pilot var gezen, seyahat eden. Şu ana kadar 65 pilotu ben getirdim. Türkiye'ye ilk defa geldiler" diye konuştu.