Portakal suyunun hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı
Kış aylarının vazgeçilmezi portakal, sadece C vitamini deposu değil, aynı zamanda damar dostu bir savaşçı olduğu belirlendi. Portakal suyu ile ilgili yapılan son araştırmalar c vitamini deposu portakal suyunun hiç bilinmeyen bir faydasını daha ortaya çıkardı.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen, “Yapılan araştırmalar portakal suyunun doğru miktarda tüketildiğinde kalp ve beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini ortaya koydu” dedi.
Portakal suyunun kan şekerini hızlı yükselttiği yönünde yaygın bir görüş bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gönen, bu durumun tüketim şekliyle ilgili olduğuna dikkat çekti.
Dr. Öğr. Üyesi Gönen, “Bir insan bir oturuşta 3 - 4 portakalı kolayca yiyemez. Ancak meyve suyu hazırlanırken genellikle 3 - 4 portakal kullanılır ve bu da kısa sürede tüketildiğinde kan şekerinde daha hızlı bir yükselmeye neden olabilir. Ayrıca meyve suyu hazırlanırken meyvenin posasındaki lifler de büyük ölçüde kaybedilir” dedi.
Araştırmalarda portakal suyunun ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade eden Dr. Gönen, “Günde yaklaşık 100–200 mililitre gibi miktarlarda tüketildiğinde portakal suyunun ani şeker yükselmesine neden olmadığı ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği görülüyor. Portakalın içerdiği flavonoidler ve antioksidan maddeleri damar sağlığı açısından önemli. Bu maddelerin vücuttaki iltihabi süreçleri baskılamaya yardımcı olabiliyor. Bu antioksidanlar damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak kalp krizi riskini düşürmeye katkı sağlayabilir. Aynı zamanda beyin damarları üzerindeki etkileri sayesinde inme, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların gelişimi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir” diye konuştu.