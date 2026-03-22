Portakal suyunun hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı

Araştırmalarda portakal suyunun ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade eden Dr. Gönen, “Günde yaklaşık 100–200 mililitre gibi miktarlarda tüketildiğinde portakal suyunun ani şeker yükselmesine neden olmadığı ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabildiği görülüyor. Portakalın içerdiği flavonoidler ve antioksidan maddeleri damar sağlığı açısından önemli. Bu maddelerin vücuttaki iltihabi süreçleri baskılamaya yardımcı olabiliyor. Bu antioksidanlar damar duvarındaki inflamasyonu azaltarak kalp krizi riskini düşürmeye katkı sağlayabilir. Aynı zamanda beyin damarları üzerindeki etkileri sayesinde inme, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların gelişimi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir” diye konuştu.