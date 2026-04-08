Rize'de sürpriz keşif.. Toprak altından 200 yıllık hazine bulundu!
Rize Kale Mahallesi'nde yol çalışması yapan ekipler, 1826 yılından kalma bir kemer köprüyle karşılaştı! Zamanla yükselen yol kotunun altında unutulan 12 metrelik dev yapı, Rize Belediyesi'nin özel projesiyle "yeraltı odasında" sergilenecek. Üstü camla kaplanacak köprüyü vatandaşlar yürürken ayaklarının altında görebilecek.
Kaynak: DHA
Rize’de yol yapım ve kazı çalışmaları sırasında, zamanla kot farkı nedeniyle toprak altında kaldığı keşfedilen 200 yıllık tarihi kemer köprü, gün yüzüne çıkarıldı.
1 / 9
4 metre genişliğinde 12 metre uzunluğundaki yerinde koruma altın alınacak tarihi yapı, ışıklandırılıp, dış kısmı da cam kaplamayla koruma altına alınarak turizme kazandırılacak.
2 / 9
Kale Mahallesi'nde yürütülen yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sırasında, 1900'lü yılların ortalarından itibaren yol kotunun yükselmesiyle toprak altında kaldığı belirlenen tarihi kemer köprü gün yüzüne çıktı.
3 / 9
1826 yılında yapıldığı bilinen ve Rize'nin eski fotoğraflarında da yer alan 4 metre genişliğinde 12 metre uzunluğundaki köprü için Rize Belediyesi ve Karayolları ekipleri harekete geçti.
4 / 9