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  4. Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek''

Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek''

''Rus Nostradamus'' olarak tanınan kahin Kazhetta Akhmetzhanova, Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya düzeni hakkında korkutan uyarılarda bulundu.

Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek'' - Resim: 1

Ünlü kahin Kazhetta Akhmetzhanova, dünyadaki kaotik düzen ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.

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Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek'' - Resim: 2

"SON DERECE TEHLİKELİ"
Akhmetzhanova, "Önümüzdeki birkaç ay, dünya için son derece tehlikeli bir döneme işaret ediyor. Durum, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." dedi.

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Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek'' - Resim: 3

"SAVAŞ 2025 YILINA KADAR ÇÖZÜLECEK"
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de iddialı tahminlerde bulunan kahin, "Mevcut kriz 2025 yılına kadar çözülmüş olacak, ancak bu süreç kolay olmayacak," ifadelerini kullandı.

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Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek'' - Resim: 4

TAHMİNLERİ SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU
Kahin, küresel dengenin yeniden kurulmasından önce daha zorlu sınavlarla karşı karşıya kalınacağı konusunda uyarıda bulunurken, açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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