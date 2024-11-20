Rus kahinden korkutan kehanet: ''Daha kötüye gidecek''
''Rus Nostradamus'' olarak tanınan kahin Kazhetta Akhmetzhanova, Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya düzeni hakkında korkutan uyarılarda bulundu.
Ünlü kahin Kazhetta Akhmetzhanova, dünyadaki kaotik düzen ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.
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"SON DERECE TEHLİKELİ"
Akhmetzhanova, "Önümüzdeki birkaç ay, dünya için son derece tehlikeli bir döneme işaret ediyor. Durum, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." dedi.
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"SAVAŞ 2025 YILINA KADAR ÇÖZÜLECEK"
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de iddialı tahminlerde bulunan kahin, "Mevcut kriz 2025 yılına kadar çözülmüş olacak, ancak bu süreç kolay olmayacak," ifadelerini kullandı.
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TAHMİNLERİ SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU
Kahin, küresel dengenin yeniden kurulmasından önce daha zorlu sınavlarla karşı karşıya kalınacağı konusunda uyarıda bulunurken, açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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