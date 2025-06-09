Sadece kilo vermek istemişti... Dünya şampiyonu oldu!

HEDEF OLİMPİYATLAR

Başarı hikayesiyle dikkati çeken Kamaç, spora başlama sürecini şöyle anlattı: "Spor salonuna annemin yönlendirmesiyle geldim. 12 yaşında 86 kiloydum. Kilo vermek için başladım ama kısa sürede spor hayatımın merkezine yerleşti. Yasin hocamın desteğiyle ilerledim. İlk hedefim, yıldızlarda derece yapmaktı sonra gençlerde dünya 3'üncüsü oldum. Şimdi büyüklerde yarışıyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Bilgisayar mühendisliği okuyorum, okul ve sporu bir arada yürütmek zor ama artık bu tempoya alıştım. Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonluğu ardından olimpiyatlarda şampiyon olmak" dedi.