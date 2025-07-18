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  4. Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı...

Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı...

Türkiye'nin dört bir yanı yaz sıcaklarından kavrulurken ülkemizin en soğuk illerinden olan ve temmuz ayının ortasında hava sıcaklıklarının geceleri 0 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da vatandaşlar yaz mevsiminin ortasında soba yakmak zorunda kalıyor.

Kaynak: DHA
Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... - Resim: 1

Ardahan'da gündüzleri hava sıcaklığı 20 derece civarında seyretse de akşam saatlerinden itibaren başlayan ani sıcaklık düşüşü, vatandaşları kış şartlarını andıran soğukla karşı karşıya bırakıyor. 

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Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... - Resim: 2

Bu durumdan en çok etkilenenler ise yaylalarda hayvancılık ve kasaplık yaparak geçimlerini sağlayan köylüler oluyor.

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Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... - Resim: 3

Rakımı 2 bin 550 metre olan Bülbülan Yaylası’nda yaşayan vatandaşlar, yazın ortasında olmalarına rağmen neredeyse kış koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

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Şaka değil gerçek; bir ilimiz yaz günü kışı yaşıyor: Sobalar yandı... - Resim: 4

Geceleri dışarı çıkmanın zorlaştığını belirten yayla sakinleri, ısınmak için soba yakmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

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