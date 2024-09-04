Saklı cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Van'ın Çatak ve Siirt'in Pervari sınırları arasında bulunan gizli cennet Masiro Kanyonu ve mağara bölgesi terörden arındırılmasının ardından keşfedilmeyi bekliyor.
Van'a 125 kilometre mesafede yer alan ve Çatak ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında Kato Dağı sırtları ile Besler Dereler Bölgesinin etrafını çevrelediği Masiro Çayı, kanyonu ve mağaraları ile bir doğa harikası.
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Kanyonda bir de mağaranın içinden geçilerek girilen sarp kayalığa inşa edilmiş tarihi bir kilise bulunuyor.
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Yaklaşık 1 saatlik yürümeyle ulaşılan kanyon ve mağara bölgede terörün bitmesiyle ziyaretçilerini bekliyor.
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Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak yazın sıcağında serinliyor.
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