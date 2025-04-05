Şans eseri bulduğu hazine için ödenen ücreti az bulup mahkemeye başvurdu

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Bilirkişi raporunda şöyle denildi: "Gümüş sikkelerinin kıymet takdiri hususunda bir Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bilimine yaşamını adamış bilim insanı olarak herhangi bir fiyat tespiti yapmamız imkansızdır. Bizler için 1 gümüş sikkenin değeri ufak hatta kırık bir seramik parçasıyla aynıdır. Fiyatı yoktur. Bu eserlerin yukarıda belirtilen kanun kapsamında yer aldığını hatırlatarak, internet üzerinde belirlenen fiyatların Türkiye'de geçersiz olduğunu belirtmek isteriz. Bu tutarlar ülkemizden yasadışı yollarla kaçırılan eserlerin ülkemiz kurumları tarafından tanınmayan kurumlar tarafında satışa çıkarılmış olup, onlar tarafında belirlenen fiyatlar üzerinde açık arttırmaya sunulduktan sonra belirlenmiştir. Bu nedenle mahkemeniz tarafında herhangi bir fiyat kıstası oluşturamaz. Ancak müzelerimiz bu tip eserleri müzelere getiren kişilere kurulan komisyonların saptadığı belirli tutara dayalı bir tür ‘teşekkür bedeli' takdir etmektedir. Ancak heyetimiz bu dosyaya konu olan gümüş sikkelerin toplam ağırlığının 2976,79 gram olduğunu belirtmek yerinde olduğunu ve bu tutar gümüşün bugünkü piyasa değeri de 117 bin 106 liradır. Ayrıca kültürel mirasımızı korumak ve bu konuda bilinçli olmak her bir ülke vatandaşı olarak üzerimize düşen bir sorumluluktur."