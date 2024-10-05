Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu...
Artvin'in Zekeriya köyünde keşfedilen ve değeri oldukça yüksek olan bal, köylünün birinci gelir kaynağı haline geldi.
Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde yıllar önce farklı renklerde bal keşfedildi.
Tüketilip tüketilemeyeceğini anlamak için analiz yaptıran köy halkı, ummadıkları bir sonuçla karşılaştı.
Değeri oldukça yüksek çıkan balın ilk müşterisi, analizleri yapan uzmanlar oldu. Ünü kısa sürede yayılan balı duyanlar, köyden üreticiye ulaşarak sipariş vermeye başladı.
25 haneli köy halkı genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşırken, arıcılık sadece 3-5 kişi tarafından yapılıyordu. Balın yaygınlaşan ünü sayesinde köydeki herkes arıcılıkla ilgilenmeye başladı. 2.400 ile 3.000 rakım arasında bulunan köyün balının kalitesiyle ilgili resmi çalışmalar sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü, bu gelişme üzerine köyde bir bal ormanı kurma kararı aldı. Zekeriya köyü, bu bal ormanı ile aynı zamanda ilçedeki tek bal ormanına sahip oldu.