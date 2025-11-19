Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi yapı ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sapanca Belediyesi tarafından 'Kazı alanına girmek tehlikeli ve yasaktır' ve '2863 sayılı yasanın 65'inci maddesi gereğince bu alanda kazı yapıp zarar verenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' tabelaları asıldı. (DHA)