Şehit ailesi evlatlarından uzaklaşmamak için öyle bir şey yaptı ki...

Şehit annesi Pamuk Türk ise "Oğlumuzun şehit olmasının ardından devletimiz bir miktar para vermişti. Üzerine hayvanlarımızı, ziynetimizi satıp komşuların da yardımıyla Görele'den bir ev aldık. Orada yarı konuşma engelli kızım kalıyor. Ben oraya gidelim diyorum ama eşim oğlumuzun mezarını bırakmak istemiyor. Mecbur ben de onun yanında kalıyorum. Bu evimiz biraz onarılırsa en azından daha rahat ederiz. Ancak bizim ne yeni ev yapacak, ne de onarmaya gücümüz var" diye konuştu.