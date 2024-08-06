Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı

“Bu fiyatı hak ediyor”

İlk kuru incir alımını gerçekleştirdiklerini ve sezonun hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: “Bugün çok güzel bir program gerçekleştirdik. İlk kuru incir alımını gerçekleştirdik. Çünkü Nazilli'de artık kuru incir hasadı başladı. İlk kuru inciri de 600 TL'den aldık. Çünkü bu fiyatı hak ediyor. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün. Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.