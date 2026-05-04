Sibirya değil burası Türkiye! Baharın ortasında beklenmedik manzara
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bahar aylarında beklenmedik yoğunlukta kar yağışı etkili oldu. Safa köyünde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, tarım alanları ve meyve ağaçları zarar gördü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyü, Mayıs ayında alışılmadık bir kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yoğun yağış sonucunda kar kalınlığı köyde yer yer 60 santimetreye kadar ulaştı. Bölge sakinleri, Mayıs ayında ilk kez bu denli yoğun bir kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek durumu "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.
Yoğun kar yağışı, köydeki günlük hayatı ve ulaşımı durma noktasına getirdi. Karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağaç devrilirken, köy yolları ulaşıma kapandı. Özellikle bahar mevsimiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçlarının ve yeni filizlenen tarım ürünlerinin kar altında kalması, çiftçilerde ciddi endişe yarattı.
Köy Muhtarı Ahmet Yavuz, yaşanan durumun hem ulaşımı hem de günlük hayatı ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Köyümüzde ilk kez mayıs ayında bu kadar yoğun kar yağışı görüyoruz. Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Yollarımız kapandı, bazı ağaçlar devrildi. Hayvanlarımız ahırlarda mahsur kaldı" dedi.
Kar yağışı nedeniyle köyde park halindeki araçlar da kar altında kaldı. Vatandaşlar, traktör yardımıyla araçlarını bulundukları yerden çıkarmaya çalışırken, bazı bölgelerde iş makinelerine ihtiyaç duyulduğu öğrenildi.