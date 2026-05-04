Sibirya değil burası Türkiye! Baharın ortasında beklenmedik manzara

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyü, Mayıs ayında alışılmadık bir kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yoğun yağış sonucunda kar kalınlığı köyde yer yer 60 santimetreye kadar ulaştı. Bölge sakinleri, Mayıs ayında ilk kez bu denli yoğun bir kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek durumu "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.