Sibirya değil Türkiye: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

SİBİRYA SOĞUKLARI

Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan ölçümlere göre il merkezlerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti:

Ağrı eksi 14,6, Ardahan eksi 8,8, Erzincan eksi 6,2, Erzurum eksi 18,3, Iğdır eksi 2, Kars eksi 11,5, Muş eksi 5,4. derece. (DHA)