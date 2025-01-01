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Sibirya değil Türkiye: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Muş'ta kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA
Sibirya değil Türkiye: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Resim: 1

Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sebebiyle 341 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir mücadele sonrası köy yollarını tek araç geçecek şekilde açtı.

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Sibirya değil Türkiye: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Resim: 2

Köylerden merkezlere ulaşımı sağlayan ekipler, yeni yılda yolları iki araç geçecek şekilde açmaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bazı bölgelerde yolları temizleyen ekipler, zorlu iklim şartlarıyla da mücadele ediyor.

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Sibirya değil Türkiye: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Resim: 3

Muş merkeze bağlı Cevizdere köyünün yolunu genişletmek için çalışan ekipler, adeta kar yığınlarını temizlemek zorunda kalıyor. İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Sibirya değil Türkiye: Kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Resim: 4

SİBİRYA SOĞUKLARI

Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan ölçümlere göre il merkezlerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti:

Ağrı eksi 14,6, Ardahan eksi 8,8, Erzincan eksi 6,2, Erzurum eksi 18,3, Iğdır eksi 2, Kars eksi 11,5, Muş eksi 5,4. derece. (DHA)

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