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Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen Dumlu ve Kavlatan köyleri, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi - Resim: 1

2 bin 300 rakımlı köyler, yaz aylarında vatandaşların yayla evlerine çıkmasıyla birlikte cıvıl cıvıl olurken, karın yağdığı dağ köylerinde şimdilik sessizlik hakim. Bayburt merkezde yaşayan Mehmet Bozo isimli vatandaş ise bu sessizliği fırsat bilerek, şehir merkezine yaklaşık 44 kilometre uzaklıktaki köyüne giderek, yayla köyünü havadan görüntüledi. 

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Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi - Resim: 2

Gecesi ayrı, gündüzü ayrı sessiz köyde, kar kalınlığı 5-6 santimetreye ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan, drone kamerasına yansıyan Dumlu köyü, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

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Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi - Resim: 3

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü köyde, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu, ağaçların üzerleri kar ve buzla kaplandı.

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Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi - Resim: 4

Kavlatan köyünde ise büyükbaş hayvanlarını otlatmaya dağa çıkaran bir vatandaş, dağda kar yağışına hazırlıksız yakalandı. 

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