Sibirya değil Türkiye: Kara kış bu sene erken geldi

2 bin 300 rakımlı köyler, yaz aylarında vatandaşların yayla evlerine çıkmasıyla birlikte cıvıl cıvıl olurken, karın yağdığı dağ köylerinde şimdilik sessizlik hakim. Bayburt merkezde yaşayan Mehmet Bozo isimli vatandaş ise bu sessizliği fırsat bilerek, şehir merkezine yaklaşık 44 kilometre uzaklıktaki köyüne giderek, yayla köyünü havadan görüntüledi.